Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede damat oluyor! Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu nişanlandı!

Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
10:17
Yıllar önce 'Var Mısın Yok Musun' programıyla adını duyuran Furkan Dede, daha sonra Survivor yarışması ile şöhrete kavuştu. Şimdilerde Survivor Ekstra programında sunuculuk yapan Dede, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Furkan Dede, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu ile nişan yüzüklerini taktı. İşte Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede'nin nişanından kareler...