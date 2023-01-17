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Haberler Galeri Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede damat oluyor! Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu nişanlandı!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:17

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede damat oluyor! Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu nişanlandı!

Yıllar önce 'Var Mısın Yok Musun' programıyla adını duyuran Furkan Dede, daha sonra Survivor yarışması ile şöhrete kavuştu. Şimdilerde Survivor Ekstra programında sunuculuk yapan Dede, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Furkan Dede, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu ile nişan yüzüklerini taktı. İşte Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede'nin nişanından kareler...

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede damat oluyor! Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu nişanlandı!

Survivor yarışması ile adını milyonlara duyuran ve çok uzun süredir sunuculuk yapan Furkan Dede evlilik yolunda ilk adımı atıı.

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede damat oluyor! Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu nişanlandı!

Yıllar önce 'Var Mısın Yok Musun' programıyla adını duyuran Furkan Dede, daha sonra Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuştu.

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Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede damat oluyor! Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu nişanlandı!

Şimdilerde Survivor Ekstra programında sunuculuk yapan Furkan Dede'den güzel haber geldi.

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede damat oluyor! Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu nişanlandı!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Furkan Dede, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu ile nişan yüzüklerini taktı.

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede damat oluyor! Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile Berçin Tavukçuoğlu nişanlandı!

Aile arasında gerçekleşen tören sonrası Dede, fotoğrafları sosyal medya hesabından "Oğlan bizim, kız bizim…" notuyla paylaştı.

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