HaberlerGaleriSurvivor'dan elenen Öykü Çelik bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 13:18Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 13:23
Survivor'dan elenen Öykü Çelik bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...
Survivor 2021 yarışmasıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu Öykü Çelik, geçen haftalarda yarışmadan elenmenin şokunu yaşamıştı. Elendikten sonra Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi almıştı. Göz kamaştıran tektaşıyla da uzun süre konuşulan Çelik, geçen günlerde üzücü haberi duyurdu. Nişanlısıyla yollarını ayıran Öykü Çelik, büyük bir değişim yaşadı. Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bambaşka birine dönüştüğünü gözler önüne serdi...