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Haberler Galeri Survivor'dan elenen Öykü Çelik bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 13:23

'dan elenen bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...

yarışmasıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu , geçen haftalarda yarışmadan elenmenin şokunu yaşamıştı. Elendikten sonra Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi almıştı. Göz kamaştıran tektaşıyla da uzun süre konuşulan Çelik, geçen günlerde üzücü haberi duyurdu. Nişanlısıyla yollarını ayıran Öykü Çelik, büyük bir değişim yaşadı. Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bambaşka birine dönüştüğünü gözler önüne serdi...

Survivor'dan elenen Öykü Çelik bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...

yarışmasıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu , geçen haftalarda yarışmadan elenmenin şokunu yaşamıştı.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...

Elendikten sonra Türkiye'ye dönen , döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi almıştı.

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Survivor'dan elenen Öykü Çelik bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...

Ancak 'in mutluluğu kısa sürdü, çift ayrılık kararı aldığını sosyal medyadan duyurdu.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...

Nişanlısıyla yollarını ayıran , son olarak büyük bir değişime imza attı.

Survivor'dan elenen Öykü Çelik bambaşka biri oldu! Baştan aşağıya değişen Öykü Çelik'e sosyal medyada övgüler yağdı...

Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, ayrılık haberi ile magazin gündeminde olan 'i baştan aşağıya değiştirdi.

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