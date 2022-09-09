Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Sus' işaretiyle tanınan eski model tanınmaz halde! Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.09.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 15:09

'Sus' işaretiyle tanınan eski model tanınmaz halde! Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı!

Dilek Tunca 'Sus' işaretiyle bir dönem hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sembolü haline gelmişti. İşaretiyle herkesi susturan eski model Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı. Sus yaptığı fotoğrafıyla hafızalara kazınan Dilek Tunca'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. Şimdiki haliyle kıyaslanan Tunca'nın değişimi dikkat çekti.

’Sus’ işaretiyle tanınan eski model tanınmaz halde! Dilek Tunca’nın son hali ortaya çıktı!

45 yıl önce 1970'lerde İstanbul'da sus işareti yapan hemşire pozuyla tanınan, şimdilerde bilinmeyen eski model Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı.

’Sus’ işaretiyle tanınan eski model tanınmaz halde! Dilek Tunca’nın son hali ortaya çıktı!

Hastane koridorlarında aslında herkesin gördüğü 'Sus' işareti yapan hemşire fotoğrafıyla ünlenen Dilek Tunca, adeta bir ikon haline gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Sus’ işaretiyle tanınan eski model tanınmaz halde! Dilek Tunca’nın son hali ortaya çıktı!

Bir dönem sağlık merkezlerinin duvarlarını süsleyen, sembol haline gelmiş, 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, şimdilerde İzmir'de yaşıyor.

’Sus’ işaretiyle tanınan eski model tanınmaz halde! Dilek Tunca’nın son hali ortaya çıktı!

Eski model Dilek Tunca'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

’Sus’ işaretiyle tanınan eski model tanınmaz halde! Dilek Tunca’nın son hali ortaya çıktı!

SUS POZUNUN HİKAYESİNİ ANLATTI

Yaklaşık 2 yıldır İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı. Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten döndüğünü dile getiren Tunca, annesinin ajanstan arandığını belirtmesi üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini söyledi.

SON DAKİKA