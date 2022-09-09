Giriş Tarihi: 09.09.2022 14:53
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
15:09
'Sus' işaretiyle tanınan eski model tanınmaz halde! Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı!
Dilek Tunca 'Sus' işaretiyle bir dönem hastanelerin ve sağlık merkezlerinin sembolü haline gelmişti. İşaretiyle herkesi susturan eski model Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı. Sus yaptığı fotoğrafıyla hafızalara kazınan Dilek Tunca'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. Şimdiki haliyle kıyaslanan Tunca'nın değişimi dikkat çekti.