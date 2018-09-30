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Tabu yıkan kadın yönetmen ! Gücümü inancıma borçluyum

Giriş Tarihi: 30.09.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 10:03
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Tabu yıkan kadın yönetmen ! Gücümü inancıma borçluyum
Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

Türkiye'deki mülteci çocukları konu alan filmi 'Bırakma Beni' Oscar aday adayı olan Bosnalı yönetmen : Başı örtülü bir yönetmen insanlara ilginç geliyor. Bazıları 'Başını kapatacaksan evde otur' bile dedi. Başarıya giden yolda başı örtülüleri temsilen kendimi öncü gibi görüyorum. Ciddi bir aktivistim

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Tabu yıkan kadın yönetmen ! Gücümü inancıma borçluyum
Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

OĞUZHAN TORACI

Erkek egemen sinema sektöründe kadın olmak zordur ama Bosnalı yönetmen ve senarist tam bir devrimci. 90'larda Bosna'da savaş mağduru olmasına rağmen, sinema alanında kariyer yapmış, akademisyen olmuş, Batı'nın tabularını yıkarak daha önceki filmiyle Cannes'da ödül almış. Begic, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukları konu alan 'Bırakma Beni' filmini sinemaseverlerle buluşturdu ve bu filmle Oscar aday adayı olmayı başardı. Başarılı sinemacı sıra dışı yaşam öyküsü ile yeni filmini anlattı:

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Tabu yıkan kadın yönetmen ! Gücümü inancıma borçluyum
Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

Hayatımda pek çok olumsuzluk yaşadım ama kötü şeyleri hep iyi tarafından görmeye çalıştım. Savaş dönemini yaşadığım halde, mizah benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Sinemayı gerçek hayat gibi düşünmeye çalışıyorum ve filmlerimde mizaha yer veriyorum.

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Tabu yıkan kadın yönetmen ! Gücümü inancıma borçluyum
Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

Bu kadar güçlü kalmayı inancıma borçluyum. Evet, savaş hayat boyu taşıyacağım manevi bir iz bıraktı ama hayata karşı bakışımı da yumuşattı. Çünkü sahip olduğunuz şeylerin bir gecede yok olabileceğini anlıyorsunuz. Hatta yiyebileceğiniz yemeğinizin olmasına bile şükredebiliyorsunuz. Çünkü dört yıl boyuncu açlık çektim.

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Tabu yıkan kadın yönetmen ! Gücümü inancıma borçluyum
Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

KURBAN OLMAYA HAZIRIM

Başı örtülü bir film yönetmeni insanlara ilginç geliyor. Başlarda kimse bu konuda mutlu değildi. Hatta aşırı seküler kesimler, başımı kapatacaksam evde oturmamı söylüyorlardı.

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Tabu yıkan kadın yönetmen ! Gücümü inancıma borçluyum
Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

Başı örtülü kadınları temsilen başarıya giden yolda öncü olduğumu düşünüyorum. Tüm mermileri, bombaları üzerime çekmeye ve kendimi kurban etmeye hazırım. Ciddi bir aktivistim. Kadınların, kendilerine güvenlerinin ve eğitimlerinin olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi istedikleri yaşam tarzlarını yaşayabilmeleri ve kadına şiddetin bitmesi için uğraşıyorum,

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Tabu yıkan kadın yönetmen ! Gücümü inancıma borçluyum
Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

Sürekli inancımla ilgili sorgulanmak zor olabiliyor. Mesela benim yaşadığım yerde bana köylü kadını gözüyle bakıyorlar ve gerici olduğumu düşünüyorlar. Pek çok insan baş örtüsünü zorla takmadığım gerçeğini kabullenemiyor. Kendimi biraz da gizlenmiş hissediyorum. Bu da gözlem yapmama fırsat veriyor. Bir yönetmen için iyi bir pozisyon.

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