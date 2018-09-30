Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

OĞUZHAN TORACI
Erkek egemen sinema sektöründe kadın olmak zordur ama Bosnalı yönetmen ve senarist Aida Begic tam bir devrimci. 90'larda Bosna'da savaş mağduru olmasına rağmen, sinema alanında kariyer yapmış, akademisyen olmuş, Batı'nın tabularını yıkarak daha önceki filmiyle Cannes'da ödül almış. Begic, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukları konu alan 'Bırakma Beni' filmini sinemaseverlerle buluşturdu ve bu filmle Oscar aday adayı olmayı başardı. Başarılı sinemacı sıra dışı yaşam öyküsü ile yeni filmini anlattı: