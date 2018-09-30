Tabu yıkan kadın yönetmen Aida Begic! Gücümü inancıma borçluyum

Sürekli inancımla ilgili sorgulanmak zor olabiliyor. Mesela benim yaşadığım yerde bana köylü kadını gözüyle bakıyorlar ve gerici olduğumu düşünüyorlar. Pek çok insan baş örtüsünü zorla takmadığım gerçeğini kabullenemiyor. Kendimi biraz da gizlenmiş hissediyorum. Bu da gözlem yapmama fırsat veriyor. Bir yönetmen için iyi bir pozisyon.