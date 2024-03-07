Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:54
Taburcu olması beklenen usta oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden apar topar ameliyata alındı! Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalmıştı...
Usta sanatçı Settar Tanrıöğen'den gelen kötü haber sevenlerini üzdü... Bu hafta taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen, yeniden apar topar ameliyata alındı. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. 61 yaşındaki sanatçı son olarak diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili iddia duyanları üzdü. İşte Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu...