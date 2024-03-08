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Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:20

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden apar topar ameliyata alındı! Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalmıştı...

Usta sanatçı Settar Tanrıöğen'den gelen kötü haber sevenlerini üzdü... Bu hafta taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen, yeniden apar topar ameliyata alındı. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. 61 yaşındaki sanatçı son olarak diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili iddia duyanları üzdü. İşte Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu...

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden apar topar ameliyata alındı! Kızılcık Şerbeti’ne veda etmek zorunda kalmıştı...

Bu hafta taburcu olması beklenen usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alınmıştı. Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu...

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden apar topar ameliyata alındı! Kızılcık Şerbeti’ne veda etmek zorunda kalmıştı...

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan manken Ebru Destan, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Usta oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden apar topar ameliyata alındı! Kızılcık Şerbeti’ne veda etmek zorunda kalmıştı...

Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden apar topar ameliyata alındı! Kızılcık Şerbeti’ne veda etmek zorunda kalmıştı...

Yoğun bakımda tedavisi süren Settar Tanrıöğen, bir operasyon daha geçirmişti. 1,5 saat süren yeni operasyonda oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden apar topar ameliyata alındı! Kızılcık Şerbeti’ne veda etmek zorunda kalmıştı...

BEYİN OMURİLİK SIVISINDAKİ ARTIŞ SEBEBİYLE İKİNCİ OPERASYON

Hastaneden yapılan açıklamada sanatçının son durumuna ilişkin şu bilgiler verilmişti:

26 Ocak Cuma günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

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