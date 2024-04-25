Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
10:53
Takipçilerinden dua istedi! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu duyurdu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Ünlü çift takipçilerinden dua istedi…