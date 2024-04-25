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Haberler Galeri Takipçilerinden dua istedi! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu duyurdu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:53

Takipçilerinden dua istedi! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu duyurdu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi. Ocak ayında dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Ünlü çift takipçilerinden dua istedi…

Takipçilerinden dua istedi! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu duyurdu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Takipçilerinden dua istedi! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu duyurdu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu!

Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

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Takipçilerinden dua istedi! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu duyurdu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu!

Ancak İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkurtmuştu.

Takipçilerinden dua istedi! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu duyurdu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu!

DUA İSTEDİ

Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Ünlü çift takipçilerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli "Ayelikomuz operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" dedi.

Takipçilerinden dua istedi! Yasemin Şefkatli İbrahim Ayel’in tekrar operasyonda olduğunu duyurdu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden biri kalbinden ameliyat olmuştu!

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini süren genç çiftten siyah-beyaz aile pozları gelmişti.

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