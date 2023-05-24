Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:03

Takipçilerini geçmişe götüren 60 yaşındaki Aydan Şener’e yorum yağdı: Aydan Şener güzelliği diye bir şey var

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Aydan Şener'den yeni paylaşımlar geldi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, takipçilerini geçmişe götürdü. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış. İşte Aydan Şener'in sosyal medyayı adeta sallayan yeni paylaşımları…