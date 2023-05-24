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Haberler Galeri Takipçilerini geçmişe götüren 60 yaşındaki Aydan Şener’e yorum yağdı: Aydan Şener güzelliği diye bir şey var
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:03

Takipçilerini geçmişe götüren 60 yaşındaki Aydan Şener’e yorum yağdı: Aydan Şener güzelliği diye bir şey var

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Aydan Şener'den yeni paylaşımlar geldi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, takipçilerini geçmişe götürdü. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış. İşte Aydan Şener'in sosyal medyayı adeta sallayan yeni paylaşımları…

Takipçilerini geçmişe götüren 60 yaşındaki Aydan Şener’e yorum yağdı: Aydan Şener güzelliği diye bir şey var

23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu Aydan Şener'in son paylaşımına adeta yorum yağdı. Yeşilçam'ın tescilli güzeli usta oyuncu Aydan Şener, takipçilerini geçmişe götürdü.

Takipçilerini geçmişe götüren 60 yaşındaki Aydan Şener’e yorum yağdı: Aydan Şener güzelliği diye bir şey var

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

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Takipçilerini geçmişe götüren 60 yaşındaki Aydan Şener’e yorum yağdı: Aydan Şener güzelliği diye bir şey var

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Takipçilerini geçmişe götüren 60 yaşındaki Aydan Şener’e yorum yağdı: Aydan Şener güzelliği diye bir şey var

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

Takipçilerini geçmişe götüren 60 yaşındaki Aydan Şener’e yorum yağdı: Aydan Şener güzelliği diye bir şey var

Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Aydan Şener'in son paylaşımı olay oldu.

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