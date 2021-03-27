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Takipçisi 'Sana küsüm' deyince dayanamadı! Neslihan Atagül'den açıklaması geldi!

teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan yer aldığı dizi dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Günlerce konuşulan olay sonrası dergisine kapak olan Neslihan Atagül'ün son olarak yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı. Neslihan Atagül'den haftalar sonra Sefirin Kızı açıklaması geldi. Takipçisinin Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığı için "Küsüm sana" yazması üzerine Neslihan Atagül dayanamadı ve yoruma yanıt verdi. İşte Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı yorumu...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 10:08
Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı! Neslihan Atagül'den Sefirin Kızı açıklaması geldi!

teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan yer aldığı dizi dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı! Neslihan Atagül'den Sefirin Kızı açıklaması geldi!

Oldukça zor bir dönemi geride bırakan hastalığı yüzünden hızla kilo vermiş yürüyemez hale gelmişti.

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Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı! Neslihan Atagül'den Sefirin Kızı açıklaması geldi!

Günlerce konuşulan olay sonrası dergisine kapak olan 'ün son olarak yolcusu olduğu ortaya çıkmıştı.

Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı! Neslihan Atagül'den Sefirin Kızı açıklaması geldi!

'den haftalar sonra açıklaması geldi.

Takipçisi 'Sana küsüm' deyince Neslihan Atagül dayanamadı! Neslihan Atagül'den Sefirin Kızı açıklaması geldi!

Takipçisinin dizisinden ayrıldığı için "Küsüm sana" yazması üzerine dayanamadı ve yoruma yanıt verdi. İşte Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı yorumu...

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