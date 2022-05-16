Giriş Tarihi: 16.05.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 06:34

Tam 103 kilo verdi! Hercai'nin Camgöz’ü Aslı Samat bambaşka birine dönüşmüştü... Bakın nasıl zayıflamış!

Atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat verdiği kilolar sonrası değişimi ile birçok kişiye ilham kaynağı oldu. 103 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Aslı Samat, bir YouTube kanalı açarak zayıflama sürecini takipçileriyle paylaşmaya başlamıştı. Hayranları tarafından gelen yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan Aslı Samat "Şaşkınım, ben böyle bir ilgi beklemiyordum. Aslında sadece ne yediğimi, ne içtiğimi anlatmak istemiştim. Bir anda çocukluk travmaları çıktı ortaya." dedi. İşte Aslı Samat'ın değişimi...