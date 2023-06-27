Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:46
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
10:04
Tam bir esmer güzeli! İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'i görenler "Maşallah" demeden edemedi!
İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı. İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle büyüledi. İşte görenlerin "Maşallah" dediği esmer güzeli Berfin...