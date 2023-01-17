Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:56

Tam bir sarışın afet oldu... Pınar Dilşeker estetiği abarttı bambaşka biri oldu! Tanıyabilene aşk olsun!

Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fethetmişti. Pınar Dilşeker şimdilerde tam bir sarışın güzel! Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla herkesi şoke etti. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. İşte 'sarışın bomba' yorumları yapılan Pınar Dilşeker'in son hali...