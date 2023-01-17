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Haberler Galeri Tam bir sarışın afet oldu... Pınar Dilşeker estetiği abarttı bambaşka biri oldu! Tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:56

Tam bir sarışın afet oldu... Pınar Dilşeker estetiği abarttı bambaşka biri oldu! Tanıyabilene aşk olsun!

Bir zamanlar 'Şinanari' şarkısıyla gönülleri fethetmişti. Pınar Dilşeker şimdilerde tam bir sarışın güzel! Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla herkesi şoke etti. Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Dilşeker'i gören hayranları 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı. İşte 'sarışın bomba' yorumları yapılan Pınar Dilşeker'in son hali...

Tam bir sarışın afet oldu... Pınar Dilşeker estetiği abarttı bambaşka biri oldu! Tanıyabilene aşk olsun!

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı. O isim Pınar Dilşeker'den başkası değildi. Pınar Dilşeker şimdiler tam bir sarışın afet!

Tam bir sarışın afet oldu... Pınar Dilşeker estetiği abarttı bambaşka biri oldu! Tanıyabilene aşk olsun!

Şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

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Tam bir sarışın afet oldu... Pınar Dilşeker estetiği abarttı bambaşka biri oldu! Tanıyabilene aşk olsun!

Pınar Dilşeker, şimdi ise 50 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında.

Tam bir sarışın afet oldu... Pınar Dilşeker estetiği abarttı bambaşka biri oldu! Tanıyabilene aşk olsun!

1990'lara damga vuran Pınar Dilşeker aradan geçen yıllarda bambaşka bir görünüme büründü

Tam bir sarışın afet oldu... Pınar Dilşeker estetiği abarttı bambaşka biri oldu! Tanıyabilene aşk olsun!

Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker bugün 50 yaşında bir anne. Dilşeker aşkları ile de uzun süre gündemde kaldı. İlk evliliğini iş adamı Çetin Yılmaz ile yapan Dilşeker, bu evlilikten Mert Ali adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Ancak evlilik olaylı bir şekilde sona erdi.

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