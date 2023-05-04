Tam bir sarışın güzel oldu! Yılların şarkıcısı Pınar Dilşeker’i tanıyabilene aşk olsun! ’Estetiğin gücü’ dedirtti!

Bir dönemin genç kuşak şarkıcılarından olan Dilşeker bugün 50 yaşında bir anne. Dilşeker aşkları ile de uzun süre gündemde kaldı. İlk evliliğini iş adamı Çetin Yılmaz ile yapan Dilşeker, bu evlilikten Mert Ali adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Ancak evlilik olaylı bir şekilde sona erdi.