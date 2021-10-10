Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül töreninde boy gösterdi! Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisi Iraz ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 10.10.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 15:23

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül töreninde boy gösterdi! Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisi Iraz ilgi odağı oldu!

Son olarak katıldığı ödül törende oyuncu Nihal Yalçın'a yaptığı hareket ile gündem olan Tamer Karadağlı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Tamer Karadağlı ödülünü almadan konuşma yapan Nihal Yalçın'ın sözlerinin bitmesini beklemeden eline ödül törenini tutuşturunca oldukça tepki çekmişti. Tamer Karadağlı olaylı ödül törenine 30 yaş küçük sevgilisi ile katıldı. ikilinin poz verirken el ele tutuşmaması gözlerden kaçmadı. Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle dikkat çekerken sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız...

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül töreninde boy gösterdi! Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisi Iraz ilgi odağı oldu!

Son olarak katıldığı ödül törende oyuncu Nihal Yalçın'a yaptığı hareket ile gündem olan Tamer Karadağlı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül töreninde boy gösterdi! Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisi Iraz ilgi odağı oldu!

Tamer Karadağlı ödülünü almadan konuşma yapan Nihal Yalçın'ın sözlerinin bitmesini beklemeden eline ödül törenini tutuşturunca oldukça tepki çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül töreninde boy gösterdi! Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisi Iraz ilgi odağı oldu!

Tamer Karadağlı olaylı ödül törenine 30 yaş küçük sevgilisi ile katıldı.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül töreninde boy gösterdi! Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisi Iraz ilgi odağı oldu!

Snop magazin'in haberine göre ikilinin poz verirken el ele tutuşmaması gözlerden kaçmadı.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül töreninde boy gösterdi! Tamer Karadağlı’nın genç sevgilisi Iraz ilgi odağı oldu!

Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle dikkat çekerken sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız...

SON DAKİKA