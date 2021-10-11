Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:31Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:33
Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi ile ödül töreninde boy gösterdi! Güzel sevgilisi Iraz ilgi odağı oldu!
Son olarak katıldığı ödül törende oyuncu Nihal Yalçın'a yaptığı hareket ile gündem olan Tamer Karadağlı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Tamer Karadağlı ödülünü almadan konuşma yapan Nihal Yalçın'ın sözlerinin bitmesini beklemeden eline ödül törenini tutuşturunca oldukça tepki çekmişti. Tamer Karadağlı olaylı ödül törenine 30 yaş küçük sevgilisi ile katıldı. ikilinin poz verirken el ele tutuşmaması gözlerden kaçmadı. Tamer Karadağlı'nın genç sevgilisiIraz Yıldız güzelliğiyle dikkat çekerken sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız...