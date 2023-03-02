Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:39
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
10:49
Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul'un fethini resmettiler!
Ünlü isimlerin deprem bölgesine ziyaretleri devam ediyor. 23 ünlü isim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret ederek depremzedelerle buluştu. Aralarında Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Burcu Kıratlı gibi isimlerinde yer aldığı grup depremzedelerle yakından ilgilendi. Miniklerle oyunlar oynayan Tamer Karadağlı, yıkılan binalar arasında çektiği fotoğrafı sosyal medyada 'Kelimeler gerçekten kifayetsiz' notuyla paylaştı. Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın da keyfini yaşadı. Ünlülerin bir depremzedenin kaldığı AFAD çadırına İstanbul'un fethini çizdiği anlar, kameralara yansıdı.