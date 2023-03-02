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Haberler Galeri Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul'un fethini resmettiler!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 10:49

Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul'un fethini resmettiler!

Ünlü isimlerin deprem bölgesine ziyaretleri devam ediyor. 23 ünlü isim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret ederek depremzedelerle buluştu. Aralarında Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Burcu Kıratlı gibi isimlerinde yer aldığı grup depremzedelerle yakından ilgilendi. Miniklerle oyunlar oynayan Tamer Karadağlı, yıkılan binalar arasında çektiği fotoğrafı sosyal medyada 'Kelimeler gerçekten kifayetsiz' notuyla paylaştı. Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın da keyfini yaşadı. Ünlülerin bir depremzedenin kaldığı AFAD çadırına İstanbul'un fethini çizdiği anlar, kameralara yansıdı.

Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul’un fethini resmettiler!

Aralarında oyuncu Tamer Karadağlı'nın da bulunduğu 23 ünlü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret ederek depremzedelerle buluştu.

Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul’un fethini resmettiler!

Ünlü isimlerin deprem bölgesine ziyaretleri devam ediyor.

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Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul’un fethini resmettiler!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından İletişim Başkanlığının desteği ile deprem bölgesine gelen oyuncu Tamer Karadağlı, futbolcu Ümit Karan, Ali Buhara Mete, İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir, Gökhan Karacık, Burcu Kıratlı, Birand Tunca, Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Uğurcan Keleş, Derda Yasir Yenal, Muhammed Emre Kaya, Muhammed Burak Haktanır, Onur Yaprakçı, Emir Rıfat Işık, Caner Otrakçı, Necati İşbilen, Musa Evren, Recep Çavdar, Emre Bulut, Mustafa Kocabey, Ümit Kantarcı ve Haluk Piyes, İslahiye ve Nurdağı'nda depremzede çocuklar ve aileleri ile buluştu.

Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul’un fethini resmettiler!

Miniklerle oyunlar oynayan Tamer Karadağlı, yıkılan binalar arasında çektiği fotoğrafı sosyal medyada 'Kelimeler gerçekten kifayetsiz' notuyla paylaştı.

Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul’un fethini resmettiler!

NE MUTLU BİZE

Çocuklarla oyun oynayan sanatçılar, yine miniklerin senaryosunu yazdığı kısa metrajlı bir Film çekti. Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın da keyfini yaşadı. Tamer Karadağlı, "Çok büyük bir yıkım yaşadık. Biraz olsun morallerini düzeltebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

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