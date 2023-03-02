Tamer Karadağlı gönülleri fethetti! Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti! Depremzede çadırına İstanbul’un fethini resmettiler!

NE MUTLU BİZE

Çocuklarla oyun oynayan sanatçılar, yine miniklerin senaryosunu yazdığı kısa metrajlı bir Film çekti. Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın da keyfini yaşadı. Tamer Karadağlı, "Çok büyük bir yıkım yaşadık. Biraz olsun morallerini düzeltebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.