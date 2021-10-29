Tamer Karadağlı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle mest etti! Genç piyanist Iraz Yıldız ilgi odağı oldu!

Son olarak katıldığı ödül töreninde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı olay sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Tamer Karadağlı skandalların yaşandığı törene kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile katılmıştı. Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u olarak uzun yıllar ekranlarda boy gösteren 54 yaşındaki Tamer Karadağlı şimdilerde genç sevgilisi ile dikkatleri çekiyor. Tamer Karadağlı'nın piyanist olan sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Instagram'da oldukça aktif olan Iraz Yıldız verdiği cesur pozlarla takipçilerini mest etti. İşte Tamer Karadağlı'nın genç aşkı Iraz Yıldız...