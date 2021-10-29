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Haberler Galeri Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle mest etti! Genç piyanist Iraz Yıldız ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 10:22

Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle mest etti! Genç piyanist Iraz Yıldız ilgi odağı oldu!

Son olarak katıldığı ödül töreninde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı olay sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Tamer Karadağlı skandalların yaşandığı törene kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile katılmıştı. Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u olarak uzun yıllar ekranlarda boy gösteren 54 yaşındaki Tamer Karadağlı şimdilerde genç sevgilisi ile dikkatleri çekiyor. Tamer Karadağlı'nın piyanist olan sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Instagram'da oldukça aktif olan Iraz Yıldız verdiği cesur pozlarla takipçilerini mest etti. İşte Tamer Karadağlı'nın genç aşkı Iraz Yıldız...

Tamer Karadağlı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle mest etti! Genç piyanist Iraz Yıldız ilgi odağı oldu!

Son olarak katıldığı ödül töreninde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı olay sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Tamer Karadağlı skandalların yaşandığı törene kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile katılmıştı.

Tamer Karadağlı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle mest etti! Genç piyanist Iraz Yıldız ilgi odağı oldu!

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u olarak uzun yıllar ekranlarda boy gösteren 54 yaşındaki Tamer Karadağlı şimdilerde genç sevgilisi ile dikkatleri çekiyor.

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Tamer Karadağlı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle mest etti! Genç piyanist Iraz Yıldız ilgi odağı oldu!

Tamer Karadağlı'nın piyanist olan sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Tamer Karadağlı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle mest etti! Genç piyanist Iraz Yıldız ilgi odağı oldu!

Instagram'da oldukça aktif olan Iraz Yıldız verdiği cesur pozlarla takipçilerini mest etti.

Tamer Karadağlı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız güzelliğiyle mest etti! Genç piyanist Iraz Yıldız ilgi odağı oldu!

İşte Tamer Karadağlı'nın genç aşkı Iraz Yıldız...

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