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Giriş Tarihi: 30.07.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 06:52

Tarih netleşti! Pandemi yüzünden düğünleri iki kez ertelenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda nikah masasına oturuyor!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Ekim 2020'de ilişkilerini ciddiye taşıyan ve nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, nikah masasına oturmak için bir süredir pandeminin bitmesini bekliyor. Mayıs ayında evlenmeleri beklenen çift, nikah törenini bir kez daha ertelemek zorunda kalmıştı. Genç çiftten sonunda müjdeli haber geldi. Tatlıses ile Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu. İşte GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un duyurduğu o müjdeli haber...

BÜLENT CANKURT
Tarih netleşti! Pandemi yüzünden düğünleri iki kez ertelenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda nikah masasına oturuyor!

Geçen yıl ekimde nişanlanan; ancak pandemi yüzünden düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına eriyor!

Tarih netleşti! Pandemi yüzünden düğünleri iki kez ertelenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda nikah masasına oturuyor!

Büyük gün 1 Ekim 2021...

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Tarih netleşti! Pandemi yüzünden düğünleri iki kez ertelenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda nikah masasına oturuyor!

"Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, pandemi kısıtlamaları izin vermeyince önce aralıktaki, sonra da mayıs ayına aldıkları düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Tarih netleşti! Pandemi yüzünden düğünleri iki kez ertelenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda nikah masasına oturuyor!

1 Ekim'de, oturdukları Zekeriyaköy'de, kır düğünüyle evlenmeye karar veren çift, davetiyeleri daha göndermemiş ama şimdiden eşi dostu arayıp o günü boş bırakmalarını istemiş.

Tarih netleşti! Pandemi yüzünden düğünleri iki kez ertelenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda nikah masasına oturuyor!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sanırım araya yaz tatili girdiği için düğünlerini ekime bırakmış.

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