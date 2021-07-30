Tarih netleşti! Pandemi yüzünden düğünleri iki kez ertelenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda nikah masasına oturuyor!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Ekim 2020'de ilişkilerini ciddiye taşıyan ve nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, nikah masasına oturmak için bir süredir pandeminin bitmesini bekliyor. Mayıs ayında evlenmeleri beklenen çift, nikah törenini bir kez daha ertelemek zorunda kalmıştı. Genç çiftten sonunda müjdeli haber geldi. Tatlıses ile Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu. İşte GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un duyurduğu o müjdeli haber...