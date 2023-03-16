Giriş Tarihi: 16.03.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 15:00

Tarzan Rıfkı'nın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! Yıllar ona vız geldi!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Suna Yıldızoğlu, Yadigar Ejder gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tarzan Rıfkı filmindesevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Ekranlara yeniden gelmesi ile sosyal medyada ilgi odağı olan Tarzan Rıfkı'nın yuncuları merak konusu oldu. Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu şimdilerde 67 yaşında. Tarzan Rıfkı'nın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu adeta gençlik iksiri içmiş gibi. İşte yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...