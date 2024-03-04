Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!

Taş Kağıt Makas, dizisiyle ekranlara geri dönen 48 yaşındaki Ozan Güven'in 20 yaşında bir oğlu olduğunu biliyor musunuz? Ozan Güven'in oğlunu görenler çok şaşırdı. Ünlü oyuncunun oğlu babasına olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor…