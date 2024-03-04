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Haberler Galeri Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:08

Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!

Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven, sosyal medya gündem oldu. 48 yaşındaki Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara geri döndü. Taş Kağıt Makas'ın Harun'u zeki, karizmatik, komik ve şeytan tüylü, yıldızı yüksek bir avukat… Ozan Güven, hayranları tarafında ilgi ile takip ediliyor. Ozan Güven'in özel hayatını araştıranlar oğlu Ateş'i görünce şaşırdı. Birçok kişi Güven'in çocuğu olduğunu bilmiyordu. Ozan Güven, 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır. Ozan Güven'in oğlu Ateş, şimdilerde 20 yaşında. İşte Ozan Güven'in boyunu geçen oğlu Ateş…

Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!

Taş Kağıt Makas, dizisiyle ekranlara geri dönen 48 yaşındaki Ozan Güven'in 20 yaşında bir oğlu olduğunu biliyor musunuz? Ozan Güven'in oğlunu görenler çok şaşırdı. Ünlü oyuncunun oğlu babasına olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor…

Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!

Ünlü oyuncunun hayatını merak konusu oldu.

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Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir.

Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezundur. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar.

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