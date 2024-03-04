Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
12:08
Taş Kağıt Makas’ın Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş’i tanıyabilen aşk olsun! 48 yaşındaki Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş şaşırttı!
Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven, sosyal medya gündem oldu. 48 yaşındaki Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara geri döndü. Taş Kağıt Makas'ın Harun'u zeki, karizmatik, komik ve şeytan tüylü, yıldızı yüksek bir avukat… Ozan Güven, hayranları tarafında ilgi ile takip ediliyor. Ozan Güven'in özel hayatını araştıranlar oğlu Ateş'i görünce şaşırdı. Birçok kişi Güven'in çocuğu olduğunu bilmiyordu. Ozan Güven, 2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır. Ozan Güven'in oğlu Ateş, şimdilerde 20 yaşında. İşte Ozan Güven'in boyunu geçen oğlu Ateş…