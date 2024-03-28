Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:32
Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğlunu bir de şimdi görün! Leon bakın kime benziyor!
'Taş Kağıt Makas' dizisindeki 'Savcı Süreyya' karakteriyle fırtına gibi ekranlara geri dönen 50 yaşındaki Hande Ataizi, güzelliğiyle ilgi odağı oldu... Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yaptı. Leon'un son hali sosyal medyada gündem oldu...