Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğlu kocaman oldu! Leon babasının kopyası!

50 yaşındaki güzel oyuncu Hande Ataizi, sosyal medyayı kasıp kavurdu... Oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey ile yapan 5 yıldır da Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, şunları söyledi: Evlilik beni korkutuyor. Çünkü geçmişte başarılı olamadım. Boşanmak için el ele adliyeye gidenleri görüyor, 'Hâlâ dostuz' diye zırva zırva konuşanları duyuyorum. Mümkünse o bölümde hiç olmayayım.