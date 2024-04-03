Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:32
Taş Kağıt Makas’ın Savcı Süreyya’sı Hande Ataizi’nin oğlunu şimdi görenler çok şaşırdı! Bakın Leon anneye mi yoksa babaya mı benziyor?
Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi yaşına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. 'Taş Kağıt Makas' dizisindeki 'Savcı Süreyya' karakteriyle fırtına gibi ekranlara geri dönen 50 yaşındaki Hande Ataizi, güzelliğiyle ilgi odağı oldu... Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile paylaşım yaptı. Leon'un son hali sosyal medyada gündem oldu...