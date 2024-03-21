Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
11:17
Taş Kağıt Makas’ın yıldızını tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü!
Sosyal medyada çocukluk, gençlik fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen ve Yüsra Geyik'in başrollerini paylaştığı Taş Kağıt Makas dizisi sosyal medyada gündem oldu. Taş Kağıt Makas'ın oyuncusunun bu halini tanıdınız mı?