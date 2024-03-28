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Haberler Galeri Taş Kağıt Makas’ın yıldızını tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 06:27

Taş Kağıt Makas’ın yıldızını tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü!

Sosyal medyada çocukluk, gençlik fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen ve Yüsra Geyik'in başrollerini paylaştığı Taş Kağıt Makas dizisi sosyal medyada gündem oldu. Taş Kağıt Makas'ın oyuncusunun bu halini tanıdınız mı?

Taş Kağıt Makas’ın yıldızını tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü!

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Peki, fotoğraftaki bu çocuk sizce kim?

Taş Kağıt Makas’ın yıldızını tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü!

Roman şarkıcısı Kobra Murat lakabı ile tanınan şarkıcı Murat Divandiler, sahne tarzı, şarkıları ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

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Taş Kağıt Makas’ın yıldızını tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü!

Kobra Murat, "18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var." sözleriyle çok konuşulmuştu.

Taş Kağıt Makas’ın yıldızını tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü!

MASAK'tan evine kağıt geldiğini söyleyen Kobra Murat, bu açıklamalarının ardından sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.

Taş Kağıt Makas’ın yıldızını tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü!

Ünlü isim, katıldığı bir programda "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

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