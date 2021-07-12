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Haberler Galeri Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti!
Giriş Tarihi: 12.07.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 15:41

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen'den tekne pozları geldi. Güzel oyuncu, verdiği birbirinden güzel pozlarla adeta şov yaptı. Fahriye Evcen, son paylaşımında rengârenk kıyafetiyle yaktı geçti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına övgüler yağdı …

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti!

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti!

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti!

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen'den tekne pozları geldi.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fahriye Evcen tekne pozlarıyla mest etti!

Güzel oyuncu, verdiği birbirinden güzel pozlarla adeta şov yaptı.

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