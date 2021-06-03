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Haberler Galeri Tatilden dönen Demet Özdemir ev hali ile kendine hayran bıraktı! Doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncunun sıfır makyaj hali...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 06:51

Tatilden dönen ile kendine hayran bıraktı! Doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncunun sıfır makyaj hali...

Güzel oyuncu , dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir son olarak ev halini paylaştı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in son paylaşımı …

Tatilden dönen Demet Özdemir ev hali ile kendine hayran bıraktı! Doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncunun sıfır makyaj hali...

, başrolü olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda tatil sezonunu açmıştı. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor.

Tatilden dönen Demet Özdemir ev hali ile kendine hayran bıraktı! Doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncunun sıfır makyaj hali...

Sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

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Tatilden dönen Demet Özdemir ev hali ile kendine hayran bıraktı! Doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncunun sıfır makyaj hali...

29 yaşındaki son olarak ev halini paylaştı.

Tatilden dönen Demet Özdemir ev hali ile kendine hayran bıraktı! Doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncunun sıfır makyaj hali...

Doğal güzelliğine oldukça güvenen 'in makyajsız hali de dikkat çekti.

Tatilden dönen Demet Özdemir ev hali ile kendine hayran bıraktı! Doğal güzelliğini sergileyen güzel oyuncunun sıfır makyaj hali...

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