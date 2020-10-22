Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur bu yaz yeni bir aşka yelken açmıştı. Hayranı olan Burak Dayı ile aşk orucunu bozan Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü. Burak Dayı'dan ayrılan Merve Boluğur iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Tatiline Çeşme'de devam eden Merve Boluğur'dan yaza veda pozu geldi. Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı olurken "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notu dikkat çekti. İşte Merve Boluğur'un dekolteli plaj pozu...