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Haberler Galeri Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

Tatile doymayan 'un sahil pozu sosyal medyayı salladı... paylaşımı ile yine çok iddialı!

Şarkıcı 'tan boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan bu yaz yeni bir aşka yelken açmıştı. Hayranı olan ile aşk orucunu bozan Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü. Burak Dayı'dan ayrılan Merve Boluğur iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Tatiline Çeşme'de devam eden Merve Boluğur'dan yaza veda pozu geldi. paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı olurken "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notu dikkat çekti. İşte ...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 09:42
Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

Şarkıcı 'tan boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan bu yaz yeni bir aşka yelken açmıştı. Hayranı olan ile aşk orucunu bozan Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü.

Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

'dan ayrılan iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

Tatiline Çeşme'de devam eden 'dan yaza veda pozu geldi.

Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

İşte 'un dekolteli ...

Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

dekolteli paylaşımı ile sosyal medyada ilgi odağı olurken "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notu dikkat çekti.

Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

Boluğur, bu karesini ise, "Sakinlik" notuyla hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tatile doymayan Merve Boluğur'un sahil pozu sosyal medyayı salladı...Merve Boluğur dekolteli paylaşımı ile yine çok iddialı!

Ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

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