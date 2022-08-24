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Haberler Galeri Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber
Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:28

Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Ünlü çiftten Berfu Yenenler, sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla sıkça göndem oluyor. Ünlü çift çocuklarından ayrı olarak Bozcaada'ya tatile gitti. Ünlü çiftin tatilleri zehir oldu. Berfu Yenenler kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler ile hayatını 2019 yılında birleştirdi. Mutlu evlilikleriyle ön planda olan çift, 2019 yılında ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.

Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

Sosyal medya hesabı Instagram'da komik paylaşımlarıyla ses getiren Berfu Yenenler, bu kez kötü haberi duyurdu.

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Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

İkili, çocuklarından ayrı olarak Bozcaada'ya gitmişlerdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, Instagram'da paylaştığı hikayede tatilde zehirlendiklerini duyurdu.

Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

Ünlü çiftten Berfu Yenenler Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

"Günaydın, iki gündür çok güzeldi, çok güzeldi diye anlatıyorum. Bilin bakalım dün akşam noldu? Zehirlendik. Bütün gece sıfır uyku. Sebebini de asla anlamadık. Gerçekten bu bir nazarsa insan utanır. Neyse şimdi daha iyiyiz zaten döneceğiz. Hemen kendimizi serumlara sararız..."

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