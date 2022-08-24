Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

"Günaydın, iki gündür çok güzeldi, çok güzeldi diye anlatıyorum. Bilin bakalım dün akşam noldu? Zehirlendik. Bütün gece sıfır uyku. Sebebini de asla anlamadık. Gerçekten bu bir nazarsa insan utanır. Neyse şimdi daha iyiyiz zaten döneceğiz. Hemen kendimizi serumlara sararız..."