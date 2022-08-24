Tatilleri zehir oldu! Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, tescilli güzel eşi Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Berfu ve Eser Yenenler, aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Ünlü çiftten Berfu Yenenler, sosyal medyadaki komik paylaşımlarıyla sıkça göndem oluyor. Ünlü çift çocuklarından ayrı olarak Bozcaada'ya tatile gitti. Ünlü çiftin tatilleri zehir oldu. Berfu Yenenler kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...