Giriş Tarihi: 31.12.2023 08:32
Tatlı Kaçıklar ile hafızalara kazınan Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 52 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!
Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizisinde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır oyunculuk yapamayan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı. Şimdilerde 52 yaşındaki olan Yıldız Kaplan, ilk evliliğinden olan kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken, ayrıca tüm zamanını oğlu Akif'e ayırıyor. İşte 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...