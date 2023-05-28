Tatlıcı Ailesi’nde kavga bitmiyor! Üvey kardeşten ölüm tehdidi!

Forbes dergisinin 2006 listesinde Türkiye'nin 27. zengini olarak gösterilen ve merhum Mehmet Salih Tatlıcı, kasiyeriyken tanıştığı ve ilk eşinden boşanmadan 25 yıl birlikte yaşadığı Marika Bahçıvanoğlu'nu, mirasıyla milyarder etmişti. Taraflar arasında 14 yıldır Türkiye'nin en büyük miras kavgalarından birisi yaşandı. Tatlıcı ailesi arasındaki yüzlerce şikâyet ve davaya her gün bir yenisi ekleniyor. Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı (73), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kez Uğur Tatlıcı savcılığa başvurarak ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek Mehmet Tatlıcı ve Serap Durmuş hakkında suç duyurusunda bulundu.