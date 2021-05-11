Taze anne Ceyda Ateş kızıyla sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kızı Talia’

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş, kızıyla birlikte sosyal medyayı salladı. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, anne oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Kalbinden merhamet hiç eksik olmasın kızım. Yaşadığım en güzel duygusun. Anayım ben ana' notunu düştü. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…