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Haberler Galeri Taze anne Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var! Minik kızlarının bakımı için özel…
Giriş Tarihi: 16.05.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 06:31

Taze anne Seray Sever'in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var! Minik kızlarının bakımı için özel…

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu. Hayranlarını oldukça sevindiren Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti. Seray Sever geçtiğimiz hafta anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. Seray Sever hastaneden günler sonra taburcu oldu. Sever, minik kızlarının bakımı için özel…

Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var! Minik kızlarının bakımı için özel…

İkiz bebekleri Alya ve Sofia'yı 19 Nisan'da dünyaya getiren Seray Sever, Anneler Günü'nde taburcu oldu.

Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var! Minik kızlarının bakımı için özel…

Evde geçirdikleri ilk günü anlatan Sever, şöyle konuştu:

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Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var! Minik kızlarının bakımı için özel…

"Anneler Günü'nde çıktık. Bizim her şeyimiz özel günde oluyor!

Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var! Minik kızlarının bakımı için özel…

Evde ilk gece iyiydi.

Taze anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var! Minik kızlarının bakımı için özel…

Hürriyet'in haberine göre; Bebekler çok minik oldukları için evde özel bakım hemşiremiz var.

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