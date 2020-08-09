Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

Taze aşıklar ile hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

Daha önce dizisinde birlikte rol alan ve iki aşığı canlandıran ile aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay aşkından sürpriz bir haber daha geldi. Çiçeği burnunda aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor. Sevgilisiyle Ege kıyılarında tekne tatili yapan Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'a etti. Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy hesabından sevgilisiyle aşk pozu paylaşıp "Seninle tüm dünyamı değiştirmeye hazırım dedi. Ben de bir ömür elini bırakmamaya dedim" diye not düştü.

Giriş Tarihi: 09.08.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 14:08
Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

Daha önce dizisinde birlikte rol alan ve iki aşığı canlandıran ile aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ile aşkından sürpriz bir haber daha geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

Çiçeği burnunda aşıklar ile evleniyor.

Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

Sevgilisiyle Ege kıyılarında tekne tatili yapan , 'a etti.

Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

Güzel oyuncu hesabından sevgilisiyle aşk pozu paylaşıp "Seninle tüm dünyamı değiştirmeye hazırım dedi. Ben de bir ömür elini bırakmamaya dedim" diye not düştü.

Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

ile 'ın sürpriz aşkı ortak arkadaşları Merve Özbey'in doğum günü partisinde başladı.

Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA