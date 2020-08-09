Taze aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hızlı çıktı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor mu?

Daha önce Savaşçı dizisinde birlikte rol alan ve iki aşığı canlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay aşkından sürpriz bir haber daha geldi. Çiçeği burnunda aşıklar Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor. Sevgilisiyle Ege kıyılarında tekne tatili yapan Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi etti. Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy sosyal medya hesabından sevgilisiyle aşk pozu paylaşıp "Seninle tüm dünyamı değiştirmeye hazırım dedi. Ben de bir ömür elini bırakmamaya dedim" diye not düştü.