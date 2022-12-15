Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Hamile olduğu söyleniyordu... İşte Aslı Enver’in bebek açıklaması...

Yer aldığı dizi ve filmlerle kariyer basamaklarını birer ikişer çıkan Aslı Enver'in hayranları sürpriz evlilik haberi ile çok şaşırmıştı. Günler içinde Aslı Enver'in jet nikahının ardında yatan sebebin 'oyuncunun hamile olması' olduğu yönünde haberler ortaya atılmıştı.