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Haberler Galeri Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Hamile olduğu söyleniyordu... İşte Aslı Enver'in bebek açıklaması...
Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:27

Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Hamile olduğu söyleniyordu... İşte Aslı Enver'in bebek açıklaması...

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu iddia edilen Aslı Enver son olarak verdiği sırt dekolteli pozları ile hayranlarını meraklandırmıştı. "Karnını gizliyor" yorumları yapılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi. 38 yaşındaki Aslı Enver muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusuna yanıt verdi. İşte çiçeği burnunda gelin Aslı Enver'in bebek açıklaması...

Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Hamile olduğu söyleniyordu... İşte Aslı Enver’in bebek açıklaması...

Yer aldığı dizi ve filmlerle kariyer basamaklarını birer ikişer çıkan Aslı Enver'in hayranları sürpriz evlilik haberi ile çok şaşırmıştı. Günler içinde Aslı Enver'in jet nikahının ardında yatan sebebin 'oyuncunun hamile olması' olduğu yönünde haberler ortaya atılmıştı.

Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Hamile olduğu söyleniyordu... İşte Aslı Enver’in bebek açıklaması...

Aslı Enver sessizliğini bozdu. Hamilelik açıklaması ilk ağızdan geldi.

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Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Hamile olduğu söyleniyordu... İşte Aslı Enver’in bebek açıklaması...

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Hamile olduğu söyleniyordu... İşte Aslı Enver’in bebek açıklaması...

Evlilik sonrası hamile olduğu iddia edilen Aslı Enver son olarak verdiği sırt dekolteli pozları ile hayranlarını meraklandırmıştı.

Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! Hamile olduğu söyleniyordu... İşte Aslı Enver’in bebek açıklaması...

"Karnını gizliyor" yorumları yapılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi. 38 yaşındaki Aslı Enver muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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