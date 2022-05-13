Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Taze gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten neden mesafeli? Ardında bırakarak uzaklaştı!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:06

Taze gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten neden mesafeli? Ardında bırakarak uzaklaştı!

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitmiş aşk paylaşımlarıyla düşman çatlatmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti son olarak Asmalımescit'te gece yarısı ortaya çıktı. Sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı. Mekan çıkışı birlikte fotoğraf vermek istemeyen çiçeği burnunda çiftten Sayan, eşine mesafeli yürüyerek, soruları yanıtsız bıraktı.

Taze gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten neden mesafeli? Ardında bırakarak uzaklaştı!

Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren sanatçı, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı.

Taze gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten neden mesafeli? Ardında bırakarak uzaklaştı!

Mekan çıkışı birlikte fotoğraf vermek istemeyen çiçeği burnunda çiftten Sayan, eşine mesafeli yürüyerek, soruları yanıtsız bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taze gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten neden mesafeli? Ardında bırakarak uzaklaştı!

EŞİYLE HEP MESAFELİ

Milliyet'in haberine göre; Yapmış olduğu evliliği ile gündemden düşmeyen sanatçı Seda Sayan, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı.

Taze gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten neden mesafeli? Ardında bırakarak uzaklaştı!

33 yaşındaki Ökten sahnede şarkılarını söylerken; Sayan da masadan kalkarak; eşine şarkısında eşlik etti.

Taze gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten neden mesafeli? Ardında bırakarak uzaklaştı!

Mekan çıkışı Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'den mesafeli yürüyerek birlikte fotoğraf vermek istemedi. Sorulan soruları yine cevapsız bırakan Sayan, kendisini kapıda bekleyen aracına binerek eşinden uzaklaştı.

SON DAKİKA