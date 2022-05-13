Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:06

Taze gelin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten neden mesafeli? Ardında bırakarak uzaklaştı!

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitmiş aşk paylaşımlarıyla düşman çatlatmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti son olarak Asmalımescit'te gece yarısı ortaya çıktı. Sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı. Mekan çıkışı birlikte fotoğraf vermek istemeyen çiçeği burnunda çiftten Sayan, eşine mesafeli yürüyerek, soruları yanıtsız bıraktı.