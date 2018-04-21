- Doğduğunuz ülke Porto Riko'da yaşanan kasırganın ardından zarar görenlere yardım etmek için çok çalıştınız. Bu kadar acımasız bir dünyada insanlığınızı ve değerlerinizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?
- Her zaman kendi içinize dönmenin yolunu bulmalısınız. İnsanın kendinin farkında olması çok önemli. Eğer çevrenizde kargaşa varsa, inançlarınız, değerleriniz ve sizi iyi bir insan yapan her şey konusunda güçlü davranmalısınız. Büyük resmi görmeye açık olun ve gerektiğinde ayağa kalkıphaklarınız için savaşmaya hazır olun. Bir sesimizin olmasının nedeni var. Bunu kullanmamızı engellemeye çalışanlara izin vermemeliyiz.
- Zor zamanlarda size neler güç veriyor?
- Hiç kuşkusuz ailem. Ayrıca müzik ve meditasyon.
- Türkiye'de çok seviliyorsunuz. Türkiyeli hayranlarınıza özel bir mesajınız var mı?
- Sevgimiz karşılıklı. Tüm bu yıllar boyunca gösterdikleri destek için minnettarım. Tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum.