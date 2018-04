- İki oğlunuz da 10 yaşında. Baba olmak size ne öğretti?

- Hayatın artık sadece bana ait olmadığını öğretti. Doğdukları andan itibaren yaptığınız her şey artık onlar için oluyor. En önemli önceliğim onlar. Başıma gelen en harika şeylerden biri diyebilirim. Ebeveyn olmak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Ama sevginin ve sabrın olduğu yerde her şeyin mümkün olduğuna ikna oldum. Çocuklarım benim dünyam. Her gün bana bir şeyler öğretiyorlar. Babaları olduğum için çok şanslıyım.