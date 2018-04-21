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Tek motivasyon kaynağım... Sabah'a konuştu!

Bir yandan dünyanın hayran olduğu bir pop şarkıcısı, diğer yandan ailesiyle mutlu bir hayat süren bir baba. Yeni albüm hazırlığındaki Latin pop şarkıcısı , zor zamanlarda kendisine ailesinin ve müziğin güç verdiğini söylüyor

Giriş Tarihi: 21.04.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 09:44
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Tek motivasyon kaynağım...
Tek motivasyon kaynağım...

MELTEM FIRATLI

La Copa de la Vida şarkısı ile dünyayı yerinden oynatmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. O gün hayatı değişen ve kariyerinde müthiş bir yükseliş yakalayan pop şarkıcısı , şimdi de yeni şarkılarla 2018'e damgasını vurmaya hazırlanıyor. Latin müziğin sevilmesinde büyük rol oynayan şarkıcı sorularımızı yanıtladı.

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Tek motivasyon kaynağım...
Tek motivasyon kaynağım...

- Konserlerinizde on binlerce insanın şarkılarınızı söylediğini, dans ettiğini görmek nasıl bir duygu?

- Sahne ve alkış benim zaafım. Bu yüzden uzun süredir müzik yapıyorum. Hissettiğim duyguyu kelimelerle tarif etmem mümkün değil. Tek söyleyebileceğim bu his olmadan yaşayamayacağım. Hayranlarımdan aldığım enerjinin ve sevginin kıymetini biliyorum, asla hafife almıyorum. Bu sevgiden besleniyorum. Ve daha çok çalışmak için motivasyon kaynağım da bu sevgi. Asla durmamak ve en iyisini yapmak için çabalamak... Çünkü hayranlarım bunu hak ediyor.

- Yakın zamanda dünya turnesine çıkmayı planlıyor musunuz?

- Evet! Yılın ortalarına kadar Las Vegas'taki şovlarım devam edecek. Sonrasında planım yeni albümümü yayınlayıp dünya turuna çıkmak.

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Tek motivasyon kaynağım...
Tek motivasyon kaynağım...

- Mimikleriniz, dans figürleriniz, şarkı söyleyiş biçiminiz. Herkes sizin bir başka yönünüzü seksi buluyor. Karşınızdaki kişide siz neyi seksi bulursunuz?

- Vayy, çok teşekkürler. Ben neyi mi seksi buluyorum? Benim için her şeyden önemlisi kendine güven ve zeka.

- Son yıllarda bize aile olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu anımsattınız. Aile sizin için ne anlama geliyor?

- Aile benim için her şey demek. Ailem ise hayatım boyunca hayalini kurduğum şeydi.

- Ailenizle birlikte nasıl vakit geçiriyorsunuz?

- Biz de herkes gibi birlikte sinemaya ve plaja gitmekten, seyahat etmekten ya da sadece evde oturup vakit geçirmekten hoşlanıyoruz.

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Tek motivasyon kaynağım...
Tek motivasyon kaynağım...

- İki oğlunuz da 10 yaşında. Baba olmak size ne öğretti?

- Hayatın artık sadece bana ait olmadığını öğretti. Doğdukları andan itibaren yaptığınız her şey artık onlar için oluyor. En önemli önceliğim onlar. Başıma gelen en harika şeylerden biri diyebilirim. Ebeveyn olmak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Ama sevginin ve sabrın olduğu yerde her şeyin mümkün olduğuna ikna oldum. Çocuklarım benim dünyam. Her gün bana bir şeyler öğretiyorlar. Babaları olduğum için çok şanslıyım.

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Tek motivasyon kaynağım...
Tek motivasyon kaynağım...

BEN DE İNSANIM

- Müziğinizle, hayatınızla göz önündesiniz, rol model kabul ediliyorsunuz. Bu durumdan hiç yorulduğunuz oluyor mu?

- Elbette oluyor, ben de insanım. Herkesle aynı duyguları hissediyorum. Kendimi üzgün, yorgun ve hatta yargılanmış hissettiğim zamanlar oldu. Ama zamanla insan kendine güvenmeyi ve kendini sevmeyi öğreniyor. Bunu yakaladığınız anda insanların hakkınızda söyledikleri sizi her gün daha az etkiler hale geliyor. Buna karşılık sesimin yanı sıra sahne, medya ve sosyal medya gibi farklıplatformları kullanarak toplumumuzu etkileyen meseleler hakkında farkındalık oluşmasını sağlamaya çalışıyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz, daha da kötüsünü yaşayanlar da var. Bugünler için ve bizden sonra geleceklere daha iyi bir dünya bırakmak için ayağa kalkıp mesajlarımızı yaymaya devametmeliyiz. Birlikteliği, saygıyı ve birbirine sevgi duymayı savunmalıyız.

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Tek motivasyon kaynağım...
Tek motivasyon kaynağım...

- Doğduğunuz ülke Porto Riko'da yaşanan kasırganın ardından zarar görenlere yardım etmek için çok çalıştınız. Bu kadar acımasız bir dünyada insanlığınızı ve değerlerinizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?

- Her zaman kendi içinize dönmenin yolunu bulmalısınız. İnsanın kendinin farkında olması çok önemli. Eğer çevrenizde kargaşa varsa, inançlarınız, değerleriniz ve sizi iyi bir insan yapan her şey konusunda güçlü davranmalısınız. Büyük resmi görmeye açık olun ve gerektiğinde ayağa kalkıphaklarınız için savaşmaya hazır olun. Bir sesimizin olmasının nedeni var. Bunu kullanmamızı engellemeye çalışanlara izin vermemeliyiz.

- Zor zamanlarda size neler güç veriyor?

- Hiç kuşkusuz ailem. Ayrıca müzik ve meditasyon.

- Türkiye'de çok seviliyorsunuz. Türkiyeli hayranlarınıza özel bir mesajınız var mı?

- Sevgimiz karşılıklı. Tüm bu yıllar boyunca gösterdikleri destek için minnettarım. Tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum.

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Tek motivasyon kaynağım...
Tek motivasyon kaynağım...

KARANLIK BİR DENEYİM

Modacı Versace'ye yönelik suikastı konu alan dizide oynadınız. Sahneyle kamera karşısında olmak arasında fark var mı?

- Dizide Versace'nin partneri Antonio rolündeydim. Rolümü canlandırırken en derindeki duygularımı deşmek durumunda kaldım. Çünkü hayatının aşkını bir anda kaybeden birinin hissettiği kayıp, öfke ve terk edilme gibi derin duyguları sergileyebilmem gerekiyordu. Benim için çok yoğun, karanlık ve bir o kadar da güzel bir deneyimdi. Sahnede ise özgürüm. Orası tutkumu ve köklerimi paylaştığım yer. Birbirinden farklı iki deneyim, ama ikisi de çok keyifli.

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