- Mimikleriniz, dans figürleriniz, şarkı söyleyiş biçiminiz. Herkes sizin bir başka yönünüzü seksi buluyor. Karşınızdaki kişide siz neyi seksi bulursunuz?

- Vayy, çok teşekkürler. Ben neyi mi seksi buluyorum? Benim için her şeyden önemlisi kendine güven ve zeka.



- Son yıllarda bize aile olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu anımsattınız. Aile sizin için ne anlama geliyor?

- Aile benim için her şey demek. Ailem ise hayatım boyunca hayalini kurduğum şeydi.



- Ailenizle birlikte nasıl vakit geçiriyorsunuz?

- Biz de herkes gibi birlikte sinemaya ve plaja gitmekten, seyahat etmekten ya da sadece evde oturup vakit geçirmekten hoşlanıyoruz.