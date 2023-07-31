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Haberler Galeri Teknede romantizm! 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay fit haliyle göz doldurdu!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 12:01

Teknede romantizm! 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay fit haliyle göz doldurdu!

Son olarak Veda Mektubu'nun Alanur'u olarak ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay tatil için Marmaris Bozburun'u seçti. Güzel oyuncu siyah ve pembe mayosuyla dikkat çekti. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı. Sevgilisi Necati Kocabey ile Marmaris'in mavi sularında görüntülenen oyuncunun keyfi yerindeydi. 47 yaşındaki Yeşilçay, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Günün ilerleyen dakikalarında tekne turu da yapan oyuncu, arkadaşlarıyla gün boyu sohbet etti.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Teknede romantizm! 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay fit haliyle göz doldurdu!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, tatil için Marmaris Bozburun'u seçti. Önceki gün sevgilisi Necati Kocabey ile Marmaris'in mavi sularında görüntülenen oyuncunun keyfi yerindeydi.

Teknede romantizm! 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay fit haliyle göz doldurdu!

47 yaşındaki Yeşilçay, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Günün ilerleyen dakikalarında tekne turu da yapan oyuncu, arkadaşlarıyla gün boyu sohbet etti.

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Teknede romantizm! 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay fit haliyle göz doldurdu!
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Teknede romantizm! 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay fit haliyle göz doldurdu!

TEKNEDE ROMANTİZM

Bozburun'da teknelerinin üzerinde görüntülenen oyuncu aşka geldi. Sevgilisi Necati Kocabay'ı öpen Yeşilçay'ın teknenin neşe kaynağı oldu. Doğa ve hayvanlarla çevrili alanda kafasını dinleyip, sezon yorgunluğunu atmaya çalışan Yeşilçay'ın neşesine diyecek yoktu.

Teknede romantizm! 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay fit haliyle göz doldurdu!

Görüntülendiğini fark eden oyuncu, gazetecilere eliyle kalp işareti yaparak sempatik hareketler yaptı.

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