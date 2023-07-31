Giriş Tarihi: 31.07.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 12:01

Teknede romantizm! 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay fit haliyle göz doldurdu!

Son olarak Veda Mektubu'nun Alanur'u olarak ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay tatil için Marmaris Bozburun'u seçti. Güzel oyuncu siyah ve pembe mayosuyla dikkat çekti. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı. Sevgilisi Necati Kocabey ile Marmaris'in mavi sularında görüntülenen oyuncunun keyfi yerindeydi. 47 yaşındaki Yeşilçay, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Günün ilerleyen dakikalarında tekne turu da yapan oyuncu, arkadaşlarıyla gün boyu sohbet etti.