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Haberler Galeri Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar'a babalık davası açılmıştı…
Giriş Tarihi: 19.04.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 07:28

Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar'a babalık davası açılmıştı…

Uğur Dündar, kendisine yöneltilen babalık iddialarına Adli Tıp Raporu'nu referans göstererek cevap verdiğini ve konunun kapandığını açıkladı. Şimdi de kamuoyu oluşturmak gayretiyle konunun ve isminin temcit pilavı gibi sürekli gündemde tutulduğunu belirterek durumdan şikayet ediyor. Ben de Uğur Dündar'a soruyorum… GÜNAYDIN Nebioğlu'nun iddiasının ardından Dündar'ın açıklamasına da yer verdi. Sonra da Nebioğlu'na ve ablası Dilara G.'ye Dündar'ın açıklamaları soruldu. Kendini 'araştırmacı gazeteci' olarak tanıtan Dündar, bu mesleğin temel kuralı soru sormak değil midir? Sizin açıklamalarınızın ardından karşı tarafın da görüşünü almak gazetecilik etiğinin hangi kuralına aykırıdır? Peki, böylesine merakla takip edilen bir olayda fikri takip yapmanın neresi yanlış?

Tuba KALÇIK
Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar’a babalık davası açılmıştı…

Türkiye günlerdir Duygu Nebioğlu ve üç kız kardeşin hikayesini konuşuyor. Röportaj yaparken Duygu tüm samimiyetiyle bana yaşadıklarını anlattı. Röportajda, ablasının da ünlü bir ismin kızı olduğunu iddia etmesi herkeste şok etkisi yarattı. Nebioğlu'nun açıklaması bu isim kim sorularını da beraberinde getirdi. İsmin Uğur Dündar olduğunu ve mahkemenin devam ettiğini artık herkes biliyor.

Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar’a babalık davası açılmıştı…

TEMCİT PİLAVI GİBİ DEĞİL!

Uğur Dündar bu iddialara Adli Tıp Raporu'nu referans göstererek cevap verdi. GÜNAYDIN nasıl ki Nebioğlu'nun iddiasına yer verdiyse, Dündar'ın konuya dair açıklamasına da yer verdi.

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Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar’a babalık davası açılmıştı…

Ben de hem Nebioğlu'na hem de ablası Dilara G.'ye Dündar'ın açıklamasına sordum...

Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar’a babalık davası açılmıştı…

Uğur Dündar, araştırmacı gazeteci kimliğiyle bilinen bir gazeteci. Bu mesleğin temeli de soru sormaktan geçiyor. Dündar'a şunu sormak isterim:

Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar’a babalık davası açılmıştı…

İddia sahibi Duygu Nebioğlu'na ve Dilara G.'ye sizin yaptığınız açıklamaya yönelik soru sorulması gazetecilik değil midir?

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