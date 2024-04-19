Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar’a babalık davası açılmıştı…

Türkiye günlerdir Duygu Nebioğlu ve üç kız kardeşin hikayesini konuşuyor. Röportaj yaparken Duygu tüm samimiyetiyle bana yaşadıklarını anlattı. Röportajda, ablasının da ünlü bir ismin kızı olduğunu iddia etmesi herkeste şok etkisi yarattı. Nebioğlu'nun açıklaması bu isim kim sorularını da beraberinde getirdi. İsmin Uğur Dündar olduğunu ve mahkemenin devam ettiğini artık herkes biliyor.