Giriş Tarihi: 19.04.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
07:28
Temcit pilavı gibi değil! Uğur Dündar'a babalık davası açılmıştı…
Uğur Dündar, kendisine yöneltilen babalık iddialarına Adli Tıp Raporu'nu referans göstererek cevap verdiğini ve konunun kapandığını açıkladı. Şimdi de kamuoyu oluşturmak gayretiyle konunun ve isminin temcit pilavı gibi sürekli gündemde tutulduğunu belirterek durumdan şikayet ediyor. Ben de Uğur Dündar'a soruyorum… GÜNAYDIN Nebioğlu'nun iddiasının ardından Dündar'ın açıklamasına da yer verdi. Sonra da Nebioğlu'na ve ablası Dilara G.'ye Dündar'ın açıklamaları soruldu. Kendini 'araştırmacı gazeteci' olarak tanıtan Dündar, bu mesleğin temel kuralı soru sormak değil midir? Sizin açıklamalarınızın ardından karşı tarafın da görüşünü almak gazetecilik etiğinin hangi kuralına aykırıdır? Peki, böylesine merakla takip edilen bir olayda fikri takip yapmanın neresi yanlış?