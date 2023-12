Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten inceleme! "Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Tevfik Dilek: "Fox TV'den güzel bir şey olmaz. İslam düşmanlığı üzerinden yayın yapıyor bunlar."

Ayşe Haktan: "Derhal kaldırılmalı, Müslümanların değerleriyle alay edemezler."

Murat Güven: "İslam'a Müslümana bu kadar düşman olan hiçbir gavur ülkesi yoktur. Bu nasıl bir nefret ve hınç duygusudur. Her filmde her dizide hep din adamlarını ve Müslüman insanları aşağılıyorlar. Yeter!"

Sevda Türküsev: "Kızıl Goncalar' adındaki dizi başladığı günden beri İslam dinini kötü göstermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat, neden seyrediyorsunuz? Seyredildiği için var!"

Hacı Yakışıklı: Dizi 28 Şubatçılık oynuyor. İslam'a ait değerler 'dizi' diye karalanıyor! Konuyla ilgilenen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i tebrik ediyorum."

Yusuf Kaplan: "RTÜK, #KızılGoncalar dizisi hakkında inceleme başlatmış. Birliğimizin, kardeşliğimizin teminatı İslâmî değerlerimizi aşağılayan bu tür diziler ve sabah kuşağı programları yayından kaldırılmalı!