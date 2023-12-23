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Haberler Galeri Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten inceleme! "Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”
Giriş Tarihi: 23.12.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 09:06

Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten inceleme! "Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın rol aldığı, FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar tartışmaları beraberinde getirdi. Dizide dindarların hedef alındığı iddia edildi. Kızıl Goncalar dizisinde Müslümanların yobaz, anlayışsız, sahtekâr, sürekli şiddet uygulayan karakterlere büründürülmesi, seküler hayat biçimini benimseyen rollerin ise modern ve iyi insan olarak sunulması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.RTÜK'e yapılan şikâyetler sonucu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır" diyerek inceleme başlattı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK’ten inceleme! Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”

FOX TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kızıl Goncalar' dizisinde dindarların ve tarikatların hedef alınması ve bir algı operasyonuna girişilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK’ten inceleme! Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”

Dizide Müslümanların yobaz, anlayışsız, sahtekâr, sürekli şiddet uygulayan karakterlere büründürülmesi, seküler hayat biçimini benimseyen rollerin ise modern ve iyi insan olarak sunulması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

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Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK’ten inceleme! Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”

Vatandaşlar dizinin yayından kaldırılması için taleplerini sosyal medyadan dile getirdi. RTÜK'e yapılan şikâyetler sonucu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır" diyerek inceleme başlattı.

Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK’ten inceleme! Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tevfik Dilek: "Fox TV'den güzel bir şey olmaz. İslam düşmanlığı üzerinden yayın yapıyor bunlar."
Ayşe Haktan: "Derhal kaldırılmalı, Müslümanların değerleriyle alay edemezler."
Murat Güven: "İslam'a Müslümana bu kadar düşman olan hiçbir gavur ülkesi yoktur. Bu nasıl bir nefret ve hınç duygusudur. Her filmde her dizide hep din adamlarını ve Müslüman insanları aşağılıyorlar. Yeter!"
Sevda Türküsev: "Kızıl Goncalar' adındaki dizi başladığı günden beri İslam dinini kötü göstermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat, neden seyrediyorsunuz? Seyredildiği için var!"
Hacı Yakışıklı: Dizi 28 Şubatçılık oynuyor. İslam'a ait değerler 'dizi' diye karalanıyor! Konuyla ilgilenen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i tebrik ediyorum."
Yusuf Kaplan: "RTÜK, #KızılGoncalar dizisi hakkında inceleme başlatmış. Birliğimizin, kardeşliğimizin teminatı İslâmî değerlerimizi aşağılayan bu tür diziler ve sabah kuşağı programları yayından kaldırılmalı!

Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK’ten inceleme! Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”

Tepkilerin odağı olan dizinin senaristliğini ise FETÖ'nün öğretmenlerinin anlatıldığı 2013 yılında çekilen 'Selam' isimli sinema filminin senaristi Necati Şahin'in yaptığı da ortaya çıktı.

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