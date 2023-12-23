Giriş Tarihi: 23.12.2023 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
09:06
Tepkilerin odağındaki Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten inceleme! "Müslüman insanları aşağılıyorlar... Yeter!”
Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın rol aldığı, FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar tartışmaları beraberinde getirdi. Dizide dindarların hedef alındığı iddia edildi. Kızıl Goncalar dizisinde Müslümanların yobaz, anlayışsız, sahtekâr, sürekli şiddet uygulayan karakterlere büründürülmesi, seküler hayat biçimini benimseyen rollerin ise modern ve iyi insan olarak sunulması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.RTÜK'e yapılan şikâyetler sonucu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır" diyerek inceleme başlattı.