Tescilli güzel Arzum Onan oğlu Can’ın 22. yaşını duygusal paylaşım ile kutladı! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!

Arzum Onan uzun yıllar önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşını paylaşytığı duygusal kareler ile kutladı. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ oyuncunun takipçileri tarafından annesine benzetildi. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları...