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Haberler Galeri Tescilli güzel Arzum Onan oğlu Can'ın 22. yaşını duygusal paylaşım ile kutladı! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 07:43

Tescilli güzel Arzum Onan oğlu Can'ın 22. yaşını duygusal paylaşım ile kutladı! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!

Arzum Onan uzun yıllar önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşını paylaşytığı duygusal kareler ile kutladı. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ oyuncunun takipçileri tarafından annesine benzetildi. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

Tescilli güzel Arzum Onan oğlu Can’ın 22. yaşını duygusal paylaşım ile kutladı! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!

Evliliklerinde 25 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

Tescilli güzel Arzum Onan oğlu Can’ın 22. yaşını duygusal paylaşım ile kutladı! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!

Yer aldığı dizi ve filmlerle ekranlarda boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan uzun yıllar önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.

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Tescilli güzel Arzum Onan oğlu Can’ın 22. yaşını duygusal paylaşım ile kutladı! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti.

Tescilli güzel Arzum Onan oğlu Can’ın 22. yaşını duygusal paylaşım ile kutladı! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!

Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşını paylaşytığı duygusal kareler ile kutladı.

Tescilli güzel Arzum Onan oğlu Can’ın 22. yaşını duygusal paylaşım ile kutladı! Can Aslantuğ yakışıklılığı ile ilgi odağı oldu!

Oğlunun 22. yaşında yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Arzum Onan'ın özellikle Can Aslantuğ'un sakladığı bebeklik ayakkabılarına adeta yorum yağdı.

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