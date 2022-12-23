Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:35

Tescilli güzel Gizem Karaca bombaladı! Ateş eden paylaşımlarıyla ‘Maşallah’ dedirtti!

Tescilli güzel Gizem Karaca bu kez ilginç pozuyla sosyal medyayı coşturdu. 2017 yılından bu yana Kemal Ekmekçi ile evli olan Gizem Karaca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gizem Karaca 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almış ve aynı sene Kara Sevda dizisinde Komiser Mercan rolünü canlandırmıştı. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile mest etti. İşte arabasının içinde cesur pozlar veren Gizem Karaca'nın fiziği ile büyülediği paylaşımları...