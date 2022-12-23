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Haberler Galeri Tescilli güzel Gizem Karaca bombaladı! Ateş eden paylaşımlarıyla ‘Maşallah’ dedirtti!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:35

Tescilli güzel Gizem Karaca bombaladı! Ateş eden paylaşımlarıyla ‘Maşallah’ dedirtti!

Tescilli güzel Gizem Karaca bu kez ilginç pozuyla sosyal medyayı coşturdu. 2017 yılından bu yana Kemal Ekmekçi ile evli olan Gizem Karaca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gizem Karaca 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almış ve aynı sene Kara Sevda dizisinde Komiser Mercan rolünü canlandırmıştı. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile mest etti. İşte arabasının içinde cesur pozlar veren Gizem Karaca'nın fiziği ile büyülediği paylaşımları...

Tescilli güzel Gizem Karaca bombaladı! Ateş eden paylaşımlarıyla ‘Maşallah’ dedirtti!

Son olarak Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ayrıldığını ve bir köye yerleştiğini açıklamıştı. Tescilli güzel ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerinin yanında olmaya devam ediyor.

Tescilli güzel Gizem Karaca bombaladı! Ateş eden paylaşımlarıyla ‘Maşallah’ dedirtti!

Gizem Karaca, son olarak araba içerisinde çekildiği gönderilerini sevenlerine sundu.

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Tescilli güzel Gizem Karaca bombaladı! Ateş eden paylaşımlarıyla ‘Maşallah’ dedirtti!

Gizem Karaca iddialı stiliyle çekildiği pozlarını resmi Instagram hesabında yayınladı.

Tescilli güzel Gizem Karaca bombaladı! Ateş eden paylaşımlarıyla ‘Maşallah’ dedirtti!

İşte Gizem Karaca'dan bomba pozlar...

Tescilli güzel Gizem Karaca bombaladı! Ateş eden paylaşımlarıyla ‘Maşallah’ dedirtti!

Gizem Karaca...

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