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Haberler Galeri Tescilli güzel Gizem Karaca cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj Gizem’e sosyal medyadan övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 26.05.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:02

Tescilli cesaretini konuşturdu! Gizem’e sosyal medyadan övgüler yağdı!

2011 yılında ikinci olan , oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Önceki gün hesabından makyajsız halini paylaşan Gizem Karaca, "İzmir cildime yarıyor. , yes doğallık" notunu düştü. Hayranları oyuncunun her şekilde olduğunu vurguladı. Gizem Karaca, son paylaşımıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Tüm doğallığını sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Gizem Karaca'nın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı …

Tescilli güzel Gizem Karaca cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj Gizem’e sosyal medyadan övgüler yağdı!

Başrolünü oynadığı projesi final yapan , soluğu İzmir'de aldı. 2017'de Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirdikten sonra Ege'ye yerleşen oyuncu, set dışındaki hayatının her alanında doğallığıyla dikkat çekiyor.

Tescilli güzel Gizem Karaca cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj Gizem’e sosyal medyadan övgüler yağdı!

Önceki gün hesabından makyajsız halini paylaşan , "İzmir cildime yarıyor. , yes doğallık" notunu düştü.

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Tescilli güzel Gizem Karaca cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj Gizem’e sosyal medyadan övgüler yağdı!

Hayranları oyuncunun her şekilde olduğunu vurguladı.

Tescilli güzel Gizem Karaca cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj Gizem’e sosyal medyadan övgüler yağdı!

, son paylaşımıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Tescilli güzel Gizem Karaca cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj Gizem’e sosyal medyadan övgüler yağdı!

Tüm doğallığını sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından aldı.

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