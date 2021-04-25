Tescilli güzel Şevval Şahin’den yeni paylaşım: Saçma yorumlarınızdan bıktım, evet ‘Avatar’ım!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, bir süredir kendisine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayarak bir paylaşımda bulundu. Kilosu ile ilgili gelen eleştirilere karşı tepkisini ortaya koyan Şevval Şahin paylaştığı fotoğrafın altına, "Başkasının kilosuna karışmak ne? Sanki sosyal medyada ideal güzellik kavramı yokmuş gibi bir de kadınlardan hala body shaming/ cyber bullying (vücudu aşağılama/siber zorbalık) görmek üzücü. Beni Şevval yapan da size göre 'anormal' olan vücudum. Evet ben Avatar'ım ve bunu seviyorum." ifadelerini kullandı.