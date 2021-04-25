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Haberler Galeri Tescilli güzel Şevval Şahin’den yeni paylaşım: Saçma yorumlarınızdan bıktım, evet ‘Avatar’ım!
Giriş Tarihi: 25.04.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 20:43

Tescilli güzel ’den yeni paylaşım: Saçma yorumlarınızdan bıktım, evet ‘’ım!

birincisi , bir süredir kendisine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayarak bir paylaşımda bulundu. Kilosu ile ilgili gelen eleştirilere karşı tepkisini ortaya koyan Şevval Şahin paylaştığı fotoğrafın altına, "Başkasının kilosuna karışmak ne? Sanki sosyal medyada ideal güzellik kavramı yokmuş gibi bir de kadınlardan hala body shaming/ cyber bullying (vücudu aşağılama/siber zorbalık) görmek üzücü. Beni Şevval yapan da size göre 'anormal' olan vücudum. Evet ben 'ım ve bunu seviyorum." ifadelerini kullandı.

Tescilli güzel Şevval Şahin’den yeni paylaşım: Saçma yorumlarınızdan bıktım, evet ‘Avatar’ım!

yılının birincisi ünlü manken , geçtiğimiz günlerde bir davete katıldı ve burada objektiflerin karşısına geçti.

Tescilli güzel Şevval Şahin’den yeni paylaşım: Saçma yorumlarınızdan bıktım, evet ‘Avatar’ım!

Davetten fotoğraf paylaşan 'in bacak boyu ve zayıflığı ile ilgili birçok yorum geldi.

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Tescilli güzel Şevval Şahin’den yeni paylaşım: Saçma yorumlarınızdan bıktım, evet ‘Avatar’ım!

Bu fotoğrafları gören takipçiler, Şahin'in bacak boyuna ve zayıflığına takıldı.

Tescilli güzel Şevval Şahin’den yeni paylaşım: Saçma yorumlarınızdan bıktım, evet ‘Avatar’ım!

Şahin'in takipçileri bu nedenle de sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu.

Tescilli güzel Şevval Şahin’den yeni paylaşım: Saçma yorumlarınızdan bıktım, evet ‘Avatar’ım!

Olay sonrası ilk kez ünlü manken 'den bir açıklama geldi.

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