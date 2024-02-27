Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
07:18
Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! 'Satılık' ilanını söktü cezayı yedi!
2013 Türkiye Best Model'de ikinci seçilen oyuncu Deniz Özde Sürmeli, Ankara'da işlettiği ana okulunun mülk sahibi ile kira ücreti anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Mülk sahibi iş yerine astığı satılık ilanının Türkiye güzeli Deniz Özde Sürmeli tarafından defalarca söküldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, pankartları sökenin oyuncu Sürmeli olduğu ortaya çıktı. 'Mala zarar verme' suçundan yargılanan Deniz Özde Sürmeli'ye adli para cezası verildi.