Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! ’Satılık’ ilanını söktü cezayı yedi!

8 yıldır Ankara'da ana okulu işleten 34 yaşındaki Deniz Özde Sürmeli'nin yaklaşık 4 yıl önce kiraladığı ve ana okulu olarak işlettiği villanın mülk sahibi Neşide K. kiraya zam yapmak istedi. Neşide K. ile Sürmeli istenen zam oranında anlaştı. Bir süre sonra Neşide K. Sürmeli'den kirayı bir kez daha artırmasını talep etti. Sürmeli'nin kabul etmemesi üzerine Neşide K. mülkünü satılığa çıkardı.