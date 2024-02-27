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Haberler Galeri Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! 'Satılık' ilanını söktü cezayı yedi!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 07:18

Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! 'Satılık' ilanını söktü cezayı yedi!

2013 Türkiye Best Model'de ikinci seçilen oyuncu Deniz Özde Sürmeli, Ankara'da işlettiği ana okulunun mülk sahibi ile kira ücreti anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Mülk sahibi iş yerine astığı satılık ilanının Türkiye güzeli Deniz Özde Sürmeli tarafından defalarca söküldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, pankartları sökenin oyuncu Sürmeli olduğu ortaya çıktı. 'Mala zarar verme' suçundan yargılanan Deniz Özde Sürmeli'ye adli para cezası verildi.

Dilhan Dumanoğlu
Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! ’Satılık’ ilanını söktü cezayı yedi!

8 yıldır Ankara'da ana okulu işleten 34 yaşındaki Deniz Özde Sürmeli'nin yaklaşık 4 yıl önce kiraladığı ve ana okulu olarak işlettiği villanın mülk sahibi Neşide K. kiraya zam yapmak istedi. Neşide K. ile Sürmeli istenen zam oranında anlaştı. Bir süre sonra Neşide K. Sürmeli'den kirayı bir kez daha artırmasını talep etti. Sürmeli'nin kabul etmemesi üzerine Neşide K. mülkünü satılığa çıkardı.

Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! ’Satılık’ ilanını söktü cezayı yedi!

'8 KEZ İLANIMI YIRTTI'
Satış için anlaştığı emlakçıların, ilanları sürekli yırtılarak söküldüğünü söylemesi üzerine Neşide K. ilanları sökenin kiracısı Sürmeli olduğunu öne sürerek 7 Temmuz 2023'de şikayetçi oldu. Neşide K. şikayet dilekçesinde, 3 katlı villası olduğunu, sürmelinin kiracısı olduğunu ve satışa çıkarmak istediğini söyledi.

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Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! ’Satılık’ ilanını söktü cezayı yedi!

Neşide K. dilekçesinde, "Villayı almak için gelenlere villayı kötüledi. Arka kapıdan aldı. Satmak için ilan asmıştık, yaklaşık 8 ilanı yırtıp attı. Bu ilanların bedeli de karşılanmadı" dedi.

Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! ’Satılık’ ilanını söktü cezayı yedi!

7 YIL HAPSİ İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Tarafların uzlaşamaması üzerine Sürmeli hakkında, 'Mala zarar verme' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tescilli güzelin kira inadı davalık oldu! ’Satılık’ ilanını söktü cezayı yedi!

Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Sürmeli savunmasında, kirasını düzenli bir şekilde ödediğini, mülk sahibinin kendisinin haberi olmadan emlakçıların okulun girişine satılık olduğuna dair branda astıklarını söyledi.

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