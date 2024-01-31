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Haberler Galeri Tokatçı filminin Emine'sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal'ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:13

Tokatçı filminin Emine'sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal'ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Tokatçı filminin Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı. Tokatçı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan usta sanatçı Nazan Saatçi sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde 64 yaşında olan Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali herkesi mest etti. Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkardı. İşte, Tokatçı'nın Emine'sinin son hali...

Tokatçı filminin Emine’sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal’ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali sosyal medyaya damgasını vurdu.

Tokatçı filminin Emine’sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal’ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!

Saatçi'nin sinema kariyeri, bir güzellik yarışmasına katılmasıyla başladı.

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Tokatçı filminin Emine’sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal’ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!

Oyuncu, 1978 yılında Tercüman–İnci Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada birinci olmuş ve Sinema Kraliçesi tacını takmıştı.

Tokatçı filminin Emine’sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal’ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!

Lise son sınıfa kadar Samsun'da yaşayan Saatçi, daha sonra İstanbul'a taşınarak İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Tokatçı filminin Emine’sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal’ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!

Ayrıca o dönemlerde Günaydın-Saklambaç Gazetesi'nin aracılığı ile Türkiye Güzeli seçildi.

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