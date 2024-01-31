Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:13
Tokatçı filminin Emine'sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal'ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Tokatçı filminin Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı. Tokatçı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan usta sanatçı Nazan Saatçi sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde 64 yaşında olan Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali herkesi mest etti. Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkardı. İşte, Tokatçı'nın Emine'sinin son hali...