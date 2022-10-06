Tokatçı’nın Emine’si 64 yaşındaki Nazan Saatçi genç kızlara taş çıkarıyor! Güzelliği sosyal medyayı salladı!

Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Tokatçı, tekrar tekrar izlesek de bıkmayacağımız ve adeta ilk kez izliyormuş gibi kahkahalara boğulacağımız yapımlardan. 7'den 70'e herkesin tekrarlarını ilgi ile izlediği Kemal Sunal'ın filmlerinden Tokatçı yine seyirciyi ekrana kitledi.