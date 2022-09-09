Giriş Tarihi: 09.09.2022 07:29

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi son hali ile ağızları açık bıraktı! İnanılır gibi değil kim der ki 64 yaşında! Sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor. Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 64 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...