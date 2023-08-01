Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 07:37

Tokatçı'nın Emine'si yaşıtlarını kıskandırıyor! Yeşilçam güzeli 65 yaşındaki Nazan Saatçi fit haliyle yıllara meydan okuyor!

Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine yani Nazan Saatçi şimdilerde 65 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Usta oyuncular Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu filmin yeniden yayınlanmasıyla tekrar gündeme gelen Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi, sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...