Giriş Tarihi: 08.04.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
14:23
Tokatçı'nın Emine'sini görenlerin nutku tutuldu! Yeşilçam güzeli 65 yaşındaki Nazan Saatçi düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı!
Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'nın güzeller güzeli Emine'si Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Usta oyuncular Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Ali Şen'in başrollerinde olduğu Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine yani Nazan Saatçi şimdilerde 65 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...